Вибух пролунав у Харкові: “Молния” вдарила по Салтівці

Близько 19:40 30 липня у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в місті оголосили о 19:32.

Доповнено о 19:52. “Є інформація про влучення БпЛА типу “Молния” в дерево в Салтівському районі”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

19:44. Перед тим повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи БпЛА в бік Харкова.

Моніторингові канали інформували про рух БпЛА “Молния”. Він залетів у місто з півночі – з боку Циркунів і рухався в напрямку Салтівки.

Офіційної інформації про наслідки “прильоту” станом на 19:42 немає. Новина доповнюватиметься.

Нагадаємо, Синєгубов повідомив, що в Харкові реалізують експериментальний проєкт – створюють купол від FPV-дронів на оптоволокні.