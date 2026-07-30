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Вибух пролунав у Харкові: “Молния” вдарила по Салтівці

Події 19:52   30.07.2026
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові: “Молния” вдарила по Салтівці

Близько 19:40 30 липня у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в місті оголосили о 19:32.

Доповнено о 19:52. “Є інформація про влучення БпЛА типу “Молния” в дерево в Салтівському районі”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

19:44. Перед тим повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи БпЛА в бік Харкова.

Моніторингові канали інформували про рух БпЛА “Молния”. Він залетів у місто з півночі – з боку Циркунів і рухався в напрямку Салтівки.

Офіційної інформації про наслідки “прильоту” станом на 19:42 немає. Новина доповнюватиметься.

Нагадаємо, Синєгубов повідомив, що в Харкові реалізують експериментальний проєкт – створюють купол від FPV-дронів на оптоволокні.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 19:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 19:40 30 липня у Харкові пролунав вибух. Повітряну тривогу в місті оголосили о 19:32".