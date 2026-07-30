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Взрыв раздался в Харькове: «Молния» ударила по Салтовке

Происшествия 19:52   30.07.2026
Оксана Горун
Взрыв раздался в Харькове: «Молния» ударила по Салтовке

Около 19:40 30 июля в Харькове прогремел взрыв. Воздушную тревогу в городе объявили в 19:32.

Дополнено в 19:52. «Есть информация о попадании БпЛА типа «Молния» в дерево в Салтовском районе», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

19:44. Ранее воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы БпЛА в сторону Харькова.

Мониторинговые каналы информировали о движении БпЛА «Молния». Он залетел в город с севера — со стороны Циркунов и двигался в направлении Салтовки.

Официальной информации о последствиях «прилета» по состоянию на 19:42 нет. Новость будет дополняться.

Напомним, Синегубов сообщил, что в Харькове реализуют экспериментальный проект — создают купол от FPV-дронов на оптоволокне.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 19:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 19:40 30 июля в Харькове прогремел взрыв. Воздушную тревогу в городе объявили в 19:32".