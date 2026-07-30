Live

Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется)

Происшествия 13:17   30.07.2026
Виктория Яковенко
Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

30 июля около 12:50 в Харькове был слышен взрыв. В Киевском районе из-за удара «Шахеда» загорелась трава.

Дополнено в 13:17. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский удар зафиксировали в Киевском районе. Вспыхнула трава на открытой территории. Информация о пострадавших пока не поступала.

12:56. О «прилете» БпЛА типа «Шахед» на границе Киевского и Салтовского районов написал мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что последствия удара уточняются.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА, которые летели на город с севера.

Напомним, ночью 30 июля россияне атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и области, а также Львову. Однако «прилеты» были и в Харькове, Кривом Роге и Полтавской области. Около 02:15 мэр Игорь Терехов написал об ударе БпЛА типа «Шахед» по промзоне в Новобаварском районе. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах баллистики. «Прилеты» были и в Киевской области – в результате обстрела под завалами оказались люди.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 30 июля: обстрел Украины, днем прилетел «Шахед»
Новости Харькова — главное 30 июля: обстрел Украины, днем прилетел «Шахед»
30.07.2026, 12:59
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
29.07.2026, 19:42
Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам
Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам
30.07.2026, 07:23
«Очень громко» под Харьковом: что происходит
«Очень громко» под Харьковом: что происходит
29.07.2026, 20:58
Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля
Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля
29.07.2026, 20:11
«Начнутся проблемы» — Задоренко призвал эвакуироваться жителей приграничья
«Начнутся проблемы» — Задоренко призвал эвакуироваться жителей приграничья
30.07.2026, 13:41

Новости по теме:

30.07.2026
Более двух лет получал пенсию умершей матери: харьковчанину вручили подозрение
30.07.2026
Ездить на велосипеде в Харькове станет безопасно? Депутаты утвердили концепцию
30.07.2026
Работа в Харькове и области: кому предлагают 60 тысяч гривен (вакансии)
29.07.2026
Лунная радуга: редкое явление наблюдали в небе над Харьковщиной
29.07.2026
Убийство в Карпатах и Лора Лумер в Харькове — итоги 29 июля (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июля около 12:50 в Харькове был слышен взрыв.".