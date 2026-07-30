Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется)

30 июля около 12:50 в Харькове был слышен взрыв. В Киевском районе из-за удара «Шахеда» загорелась трава.

Дополнено в 13:17. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский удар зафиксировали в Киевском районе. Вспыхнула трава на открытой территории. Информация о пострадавших пока не поступала.

12:56. О «прилете» БпЛА типа «Шахед» на границе Киевского и Салтовского районов написал мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что последствия удара уточняются.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА, которые летели на город с севера.

Напомним, ночью 30 июля россияне атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и области, а также Львову. Однако «прилеты» были и в Харькове, Кривом Роге и Полтавской области. Около 02:15 мэр Игорь Терехов написал об ударе БпЛА типа «Шахед» по промзоне в Новобаварском районе. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударах баллистики. «Прилеты» были и в Киевской области – в результате обстрела под завалами оказались люди.