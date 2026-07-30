Ночью КАБы ударили по Слатино, в Золочеве три десятка поврежденных домов

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что ночью 30 июля россияне выпустили три КАБа по Слатино.

«Прилеты» зафиксировали около 02:30. Есть разрушения инфраструктуры, но обошлось без пострадавших.

«В результате попадания было полностью разрушено многоквартирное здание и повреждено еще по меньшей мере шесть частных домовладений. Также повреждения получили электрические и газовые сети», – отметил Задоренко.

Начальник ХОВА Олег Синегубов тем временем проинформировал о последствиях ударов по Золочеву. Под ударом оказались четыре двухэтажных многоквартирных дома, 28 частных домов, авто и энергосети.

«К счастью, погибших нет. В настоящее время известно об одной пострадавшей. 86-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Ее доставили в местную больницу, где оказали необходимую помощь», – добавил Синегубов.