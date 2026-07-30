Трое детей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине

В результате российских обстрелов на Харьковщине семь человек, среди них – трое детей. Враг атаковал 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Орелька Лозовской громады подверглись острой реакции на стресс женщины 18 и 62 лет и мальчики 3 и 13 лет; в г. Валки ранен 16-летний парень, испытала острую реакцию на стресс 60-летняя женщина; в пос. Золочев ранена 86-летняя женщина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

пять ракет;

семь КАБов;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

11 БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

33 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.