Трое детей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине
В результате российских обстрелов на Харьковщине семь человек, среди них – трое детей. Враг атаковал 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Орелька Лозовской громады подверглись острой реакции на стресс женщины 18 и 62 лет и мальчики 3 и 13 лет; в г. Валки ранен 16-летний парень, испытала острую реакцию на стресс 60-летняя женщина; в пос. Золочев ранена 86-летняя женщина», – пишет Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- пять ракет;
- семь КАБов;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- 11 БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 33 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.