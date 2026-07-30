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Трое детей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 08:45   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трое детей пострадали из-за ударов РФ по Харьковщине

В результате российских обстрелов на Харьковщине семь человек, среди них – трое детей. Враг атаковал 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Орелька Лозовской громады подверглись острой реакции на стресс женщины 18 и 62 лет и мальчики 3 и 13 лет; в г. Валки ранен 16-летний парень, испытала острую реакцию на стресс 60-летняя женщина; в пос. Золочев ранена 86-летняя женщина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • пять ракет;
  • семь КАБов;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • 11 БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 33 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов на Харьковщине семь человек, среди них – трое детей.".