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Больше 400 млн грн выделил Кабмин на зарплаты работникам шести ОВА

Общество 09:43   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 400 млн грн выделил Кабмин на зарплаты работникам шести ОВА Фото: Харьковский горсовет

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что приняли решение выделить 419 миллионов гривен на зарплаты работникам прифронтовых ОВА и районных администраций. Деньги получат шесть регионов.

Такое решение, объяснил Корецкий связано с тем, что «люди живут и работают в чрезвычайно сложных условиях». Поэтому, акцентировал премьер, они должны получать особенное внимание и поддержку правительства.

 

Видео: Сергей Корецкий

«Сегодня распределяем 419 миллионов гривен для шести областных военных администраций. Это Сумская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Эти средства будут направлены на оплату труда областных и районных военных администраций. Также вчера поручил Министерству по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц к середине августа подготовить решение о специальном статусе работников в прифронтовых регионах, громадах», – добавил Корецкий.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что приняли решение выделить 419 миллионов гривен на зарплаты работникам прифронтовых ОВА и районных администраций. ".