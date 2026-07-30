Больше 400 млн грн выделил Кабмин на зарплаты работникам шести ОВА

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что приняли решение выделить 419 миллионов гривен на зарплаты работникам прифронтовых ОВА и районных администраций. Деньги получат шесть регионов.

Такое решение, объяснил Корецкий связано с тем, что «люди живут и работают в чрезвычайно сложных условиях». Поэтому, акцентировал премьер, они должны получать особенное внимание и поддержку правительства.

Видео: Сергей Корецкий

«Сегодня распределяем 419 миллионов гривен для шести областных военных администраций. Это Сумская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Эти средства будут направлены на оплату труда областных и районных военных администраций. Также вчера поручил Министерству по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц к середине августа подготовить решение о специальном статусе работников в прифронтовых регионах, громадах», – добавил Корецкий.