Медучреждения Харьковщины получили дополнительное финансирование

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах встречи с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и главой Национальной службы здоровья Украины Наталией Гусак. Основным вопросом стало денежное обеспечение медучреждений Харьковщины.

Начальник ХОВА отметил: финансирование экстренной медпомощи на Харьковщине в этом году выросло до 944 миллионов гривен, а первичной медицинской помощи — до 1,73 миллиарда гривен.

«Медицинские учреждения области получили дополнительные 498 миллионов гривен для заработной платы в 2025-2026 годах. Отдельное внимание было уделено реализации государственных программ «Доступні ліки» и «Здоров’я 40+». Речь также шла о расширении сети аптек и пунктов отпуска лекарственных средств в Харьковской области», – добавил Синегубов.

И отметил, что больницы Харьковщины уже начали подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. В частности, планируют повысить энергостойкость медучреждений.