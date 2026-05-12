Медучреждения Харьковщины получили дополнительное финансирование
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах встречи с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и главой Национальной службы здоровья Украины Наталией Гусак. Основным вопросом стало денежное обеспечение медучреждений Харьковщины.
Начальник ХОВА отметил: финансирование экстренной медпомощи на Харьковщине в этом году выросло до 944 миллионов гривен, а первичной медицинской помощи — до 1,73 миллиарда гривен.
«Медицинские учреждения области получили дополнительные 498 миллионов гривен для заработной платы в 2025-2026 годах. Отдельное внимание было уделено реализации государственных программ «Доступні ліки» и «Здоров’я 40+». Речь также шла о расширении сети аптек и пунктов отпуска лекарственных средств в Харьковской области», – добавил Синегубов.
И отметил, что больницы Харьковщины уже начали подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. В частности, планируют повысить энергостойкость медучреждений.
Теги: ляшко, медицина, синегубов, финансирование, харьковщина
Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 09:45;