Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)
В деоккупированный поселок Прудянка Дергачевской громады Харьковской области 18 января приехал первый в Украине мобильный аптечный пункт.
В Прудянке была аптека, но после деоккупации она так и не открылась, рассказала жительница поселка Марина Брагина.
«Аптека нам нужна, потому что уже вернулись в Прудянку дети. Лично у меня ребенок, который нуждается в лекарствах. Например, сегодня нужно от горла что-то. Я не могу пойти купить теперь», — говорит женщина.
Проектом «Мобильный аптечный пункт» охватят более 80 населенных пунктов области, где военные РФ уничтожили стационарные аптеки, пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов. Узнать о прибытии такой аптеки можно будет от семейного врача и местной власти.
Видео: ХОВА
«В лицензионных условиях есть четкие требования к созданию мобильных аптек. Должен быть кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха, — отметил Синегубов.
В запуске проекта принял участие министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«После полномасштабного вторжения РФ, мы видим, что значительно усложнился доступ людей к населенным пунктам, где есть аптеки… Харьковщина первая проработала маршруты, проработала с бизнесом аптечным и запустила первый мобильный аптечный пункт. Сделан генератор Starlink, определены 86 населенных пунктов. Сейчас отработаются первые населенные пункты. Посмотрим, сколько времени надо отводить на населенный пункт. И от этого откорректируется маршрут», — прокомментировал Ляшко.
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В мобильной аптеке медпрепараты будут отпускать как по рецепту, так и безрецептурно, в частности по госпрограмме «Доступные лекарства».
«Семейные врачи выдают электронные рецепты. Люди приходят, дают рецепт, мы его погашаем — отпускаем лекарства, и государство компенсирует потом впоследствии средства за эти лекарства. Поэтому это и есть программа «Доступные лекарства», — рассказала руководитель проекта «Мобильный аптечный пункт» Ольга Орач.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: аптека, аптечный пункт, ляшко, мобильная аптека, Прудянка, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированный поселок Прудянка Дергачевской громады Харьковской области 18 января приехал первый в Украине мобильный аптечный пункт.".