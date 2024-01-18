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Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)

Общество 19:08   18.01.2024
Елена Нагорная
Мобильная аптека проедет по Харьковщине — детали уникального проекта (видео)

В деоккупированный поселок Прудянка Дергачевской громады Харьковской области 18 января приехал первый в Украине мобильный аптечный пункт.

В Прудянке была аптека, но после деоккупации она так и не открылась, рассказала жительница поселка Марина Брагина.

«Аптека нам нужна, потому что уже вернулись в Прудянку дети. Лично у меня ребенок, который нуждается в лекарствах. Например, сегодня нужно от горла что-то. Я не могу пойти купить теперь», — говорит женщина.

Проектом «Мобильный аптечный пункт» охватят более 80 населенных пунктов области, где военные РФ уничтожили стационарные аптеки, пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов. Узнать о прибытии такой аптеки можно будет от семейного врача и местной власти.

Видео: ХОВА

«В лицензионных условиях есть четкие требования к созданию мобильных аптек. Должен быть кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха, — отметил Синегубов.

В запуске проекта принял участие министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«После полномасштабного вторжения РФ, мы видим, что значительно усложнился доступ людей к населенным пунктам, где есть аптеки… Харьковщина первая проработала маршруты, проработала с бизнесом аптечным и запустила первый мобильный аптечный пункт. Сделан генератор Starlink, определены 86 населенных пунктов. Сейчас отработаются первые населенные пункты. Посмотрим, сколько времени надо отводить на населенный пункт. И от этого откорректируется маршрут», — прокомментировал Ляшко.

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В мобильной аптеке медпрепараты будут отпускать как по рецепту, так и безрецептурно, в частности по госпрограмме «Доступные лекарства».

«Семейные врачи выдают электронные рецепты. Люди приходят, дают рецепт, мы его погашаем — отпускаем лекарства, и государство компенсирует потом впоследствии средства за эти лекарства. Поэтому это и есть программа «Доступные лекарства», — рассказала руководитель проекта «Мобильный аптечный пункт» Ольга Орач.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированный поселок Прудянка Дергачевской громады Харьковской области 18 января приехал первый в Украине мобильный аптечный пункт.".