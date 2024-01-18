Live
  • Чт 18.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.9
  • EUR 41.21

На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко

Общество 10:45   18.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко Фото: скриншот

На Харьковщине запустили в работу мобильный аптечный пункт. Сегодня за его деятельностью в регионе наблюдает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Сегодня мы в Харьковской области работаем вместе с главой соответствующей администрации Олегом Синегубовым. И наша цель визита – мы запустили первый мобильный аптечный пункт, который передвигается по территории населенных пунктов, где были повреждены или разрушены и амбулатории, и аптечные пункты», — рассказал министр в эфире нацмарафона.

В мобильном аптечном пункте, по его словам, есть весь набор наиболее популярных лекарств, а также — те, которые отпускают по госпрограмме «Доступные лекарства» (за исключением иммунобиологических препаратов и инсулинов).

«Теперь такой мобильный аптечный пункт будет на регулярной основе ездить по графику по 86 населенным пунктам Харьковской области», — сообщил Ляшко.

По его словам, это первая мобильная аптека в Украине. В дальнейшем подобную практику распространят на другие регионы. Кроме того, лекарства будет доставлять в населенные пункты и «Укрпочта».

Читайте также: Что одевать и пить в морозы, чтобы не попасть в больницу — советы харьковчанам

«Рассчитываем, что наш почтовый оператор станет еще и оператором отпуска лекарственных средств. Мы рассчитаем, что в ближайшее время «Укрпочта» сможет доставлять лекарства в каждый населенный пункт, поскольку ее присутствие значительно больше и шире в Украине, она есть в каждом населенном пункте. Поэтому, таким образом, мы хотим в 2024 году сделать приоритетом доступность к лекарственным средствам», — сказал министр.

Автор: Оксана Горун
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, состояние раненых
Главные новости Харькова 17.01: погибшие из-за обстрелов, состояние раненых
18.01.2024, 11:55
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко
На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко
18.01.2024, 10:45
В Харькове заменили флаг Украины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины (фото)
18.01.2024, 11:05
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18

Новости по теме:

14:15
Сколько аптек будет работать в Харькове во время блэкаута. Информация мэрии
23:06
Программа «Доступні ліки» действует в почти 900 аптеках Харькова
17:48
Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове
15:03
На Харьковщине процедура упрощена: большинство лекарств отпускают без рецепта
18:32
В Харькове накрыли аптеку без документов, где продавали нарколекарства (фото)

Вы читали новость: «На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине запустили в работу мобильный аптечный пункт. Сегодня за его деятельностью в регионе наблюдает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко".