На Харьковщине сегодня тестируют новинку, которая заработает в Украине — Ляшко
На Харьковщине запустили в работу мобильный аптечный пункт. Сегодня за его деятельностью в регионе наблюдает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
«Сегодня мы в Харьковской области работаем вместе с главой соответствующей администрации Олегом Синегубовым. И наша цель визита – мы запустили первый мобильный аптечный пункт, который передвигается по территории населенных пунктов, где были повреждены или разрушены и амбулатории, и аптечные пункты», — рассказал министр в эфире нацмарафона.
В мобильном аптечном пункте, по его словам, есть весь набор наиболее популярных лекарств, а также — те, которые отпускают по госпрограмме «Доступные лекарства» (за исключением иммунобиологических препаратов и инсулинов).
«Теперь такой мобильный аптечный пункт будет на регулярной основе ездить по графику по 86 населенным пунктам Харьковской области», — сообщил Ляшко.
По его словам, это первая мобильная аптека в Украине. В дальнейшем подобную практику распространят на другие регионы. Кроме того, лекарства будет доставлять в населенные пункты и «Укрпочта».
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«Рассчитываем, что наш почтовый оператор станет еще и оператором отпуска лекарственных средств. Мы рассчитаем, что в ближайшее время «Укрпочта» сможет доставлять лекарства в каждый населенный пункт, поскольку ее присутствие значительно больше и шире в Украине, она есть в каждом населенном пункте. Поэтому, таким образом, мы хотим в 2024 году сделать приоритетом доступность к лекарственным средствам», — сказал министр.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аптека, Лекарства, ляшко, мобильный пункт, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине запустили в работу мобильный аптечный пункт. Сегодня за его деятельностью в регионе наблюдает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко".