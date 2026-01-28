Live

Сколько аптек в Харькове могут работать без света: данные мэрии

28.01.2026
Виктория Яковенко
Сколько аптек в Харькове могут работать без света: данные мэрии

В Харькове по состоянию на 28 января функционируют 548 аптек разных сетей, сообщает пресс-служба горсовета.

За год в городе открыли 14 новых аптек, рассказали в департаменте административных услуг и потребительского рынка.

«Кроме медицинских изделий и санитарно-гигиенических товаров, там можно приобрести детское питание и воду, аксессуары для купания и кормления младенцев, товары для ухода и т.д. Также в аптеках можно создать заказ онлайн, забронировать товары, оформить курьерскую доставку, получить консультации медицинских специалистов и прочее», – добавили в мэрии.

Там также отметили, что в случае отключения электроэнергии источниками альтернативного питания обеспечены 482 аптеки.

Напомним, в течение 2025 года в Харькове открылись 94 новых заведения ресторанного хозяйства, информировали в пресс-службе горсовета. В частности, работу начали 74 кафе, 18 кафе и две пиццерии.

Читайте также: Ситуация в энергосфере в Украине сложная: ее ухудшает погода и обстрелы

Автор: Виктория Яковенко
