Синегубов сообщил, где на Харьковщине заработала «мобильная аптека»

Первый мобильный аптечный пункт на Харьковщине заработал в Дергачевской громаде, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Эта громада находится под обстрелами, однако должны обеспечивать жизнь для наших людей», — отметил Синегубов.

Он объяснил, что главная цель таких пунктов – обеспечить лекарствами жителей приграничья и отдаленных от центра громад населенных пунктов.