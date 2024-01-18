Синегубов сообщил, где на Харьковщине заработала «мобильная аптека»
Первый мобильный аптечный пункт на Харьковщине заработал в Дергачевской громаде, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Эта громада находится под обстрелами, однако должны обеспечивать жизнь для наших людей», — отметил Синегубов.
Он объяснил, что главная цель таких пунктов – обеспечить лекарствами жителей приграничья и отдаленных от центра громад населенных пунктов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аптека, громада, Дергачевская, мобильная, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый мобильный аптечный пункт на Харьковщине заработал в Дергачевской громаде, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".