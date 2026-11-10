Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 10 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Их, пишут в АО «Харьковоблэнерго», ввели с 00:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

1.2 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 15:30-22:00

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).