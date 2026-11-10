Live
  • Вт 10.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.41
  • EUR 50.82

Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

Общество 07:13   10.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики Изображение создано ИИ

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 10 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Их, пишут в АО «Харьковоблэнерго», ввели с 00:00 до 24:00. 

Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

1.2 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00

2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 15:30-22:00

3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: Облачно и +7: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
09.11.2026, 21:37
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
Дроны атакуют Харьков, горит дом, есть пострадавшие (обновлено)
09.11.2026, 23:03
Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 ноября 2026: какой праздник и день в истории
10.11.2026, 06:00
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
09.11.2026, 18:39
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
09.11.2026, 14:43
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
10.11.2026, 08:45

Новости по теме:

10.11.2026
Восемь человек пострадали на Харьковщине из-за обстрелов РФ
10.11.2026
Без боев на Купянщине: как прошли сутки на фронте в Харьковской области
10.11.2026
Десятилетнего ребенка спасли из огня утром в Черкасской Лозовой – ГСЧС
10.11.2026
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
09.11.2026
На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 07:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 10 ноября,".