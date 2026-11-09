ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)

Это произошло между станциями метро «Академика Барабашова» и «Киевская» Салтовской линии около 17:20 9 ноября. В метрополитене устанавливают причины произошедшего, сообщил МГ «Объектив» спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

«В результате внезапной посадки напряжения в электросети произошел непредсказуемый сбой в работе системы блокировки дверей электропоезда в результате чего на одном из вагонов не закрылась дверь. В настоящее время электропоезд снят с линии для детального осмотра и ремонта», — рассказал Алексей Битнер.

Напомним, в «Харьковоблэнерго» пояснили, почему в домах харьковчан в последние дни скачет напряжение в электросети. Низкое напряжение в электрических сетях вызван масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры и критической перегрузки сетей