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ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)

Происшествия 21:37   09.11.2026
Татьяна Литвина
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ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)

Это произошло между станциями метро «Академика Барабашова» и «Киевская» Салтовской линии около 17:20 9 ноября. В метрополитене устанавливают причины произошедшего, сообщил МГ «Объектив» спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

«В результате внезапной посадки напряжения в электросети произошел непредсказуемый сбой в работе системы блокировки дверей электропоезда в результате чего на одном из вагонов не закрылась дверь. В настоящее время электропоезд снят с линии для детального осмотра и ремонта», — рассказал Алексей Битнер.

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Напомним, в «Харьковоблэнерго» пояснили, почему в домах харьковчан в последние дни скачет напряжение в электросети. Низкое напряжение в электрических сетях вызван масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры и критической перегрузки сетей

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 21:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это произошло между станциями метро «Академика Барабашова» и «Киевская» Салтовской линии около 17:20 9 ноября. В метрополитене устанавливают причины.".