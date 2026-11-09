НП у метро Харкова: поїзд їхав на швидкості з відкритими дверима (відео)

Це сталося між станціями метро «Академіка Барабашова» та «Київська» Салтівської лінії близько 17.20 9 листопада. У метрополітені встановлюють причини того, що сталося, повідомив МГ “Об’єктив” спікер КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

“Внаслідок раптової посадки напруги в електромережі стався непередбачуваний збій в роботі системи блокування дверей електропоїзда, в результаті чого на одному з вагонів не закрились двері. Наразі електропоїзд знятий з лінії для детального огляду та ремонту”, – розповів Олексій Бітнер.

Нагадаємо, у “Харківобленерго” пояснили, чому в будинках харків’ян в останні дні стрибає напруга в електромережі. Низька напруга в електричних мережах спричинена масштабними руйнуваннями енергетичної інфраструктури та критичного перевантаження мереж.