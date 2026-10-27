Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

28 жовтня станцію метро «Архітектора Бекетова» у Харкові зачинять на добу

Транспорт 19:29   27.10.2026
Оксана Якушко
Підпишіться на нас в Google
28 жовтня станцію метро «Архітектора Бекетова» у Харкові зачинять на добу Фото: Харківський метрополітен/ Телеграм

Завтра, 28 жовтня, станцію метро “Архітектора Бекетова” тимчасово закриють для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба Харківської підземки.

«На цей час поїзди будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Графіки руху поїздів Олексіївською лінією метрополітену у будні лишаються без змін, за виключенням відправлення зі станції «Архітектора Бекетова»», – розповіли у метрополітені.

Але громадяни зможуть використовувати станцію як тимчасове укриття на час повітряних тривог.

Відкриють станцію метро «Архітектора Бекетова» для обслуговування пасажирів о 5:30 29 жовтня, у середу.

Читайте також: 28 жовтня трамваї не ходитимуть або змінять маршрути в деяких районах Харкова

 

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
28.10.2026, 13:42
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
28.10.2026, 09:35
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
28.10.2026, 06:00
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
28.10.2026, 13:25
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026, 10:19

Новини за темою:

27.10.2026
Автобус продовжить маршрут у Харкові через зміну роботи метро
27.10.2026
Як писали в Харкові радіодиктант національної єдності (фото)
24.10.2026
Новини Харкова – головне 24 жовтня: палає торговий центр, ракетний удар
24.10.2026
У Харкові вранці виникли проблеми з рухом метро та електротранспорту
10.10.2026
Автобус буде курсувати у центрі Харкова за зміненим маршрутом


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «28 жовтня станцію метро «Архітектора Бекетова» у Харкові зачинять на добу», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 19:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 28 жовтня, станцію метро “Архітектора Бекетова” тимчасово закриють для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба Харківської підземки.".