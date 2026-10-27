28 жовтня станцію метро «Архітектора Бекетова» у Харкові зачинять на добу

Завтра, 28 жовтня, станцію метро “Архітектора Бекетова” тимчасово закриють для обслуговування пасажирів, повідомила пресслужба Харківської підземки.

«На цей час поїзди будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Графіки руху поїздів Олексіївською лінією метрополітену у будні лишаються без змін, за виключенням відправлення зі станції «Архітектора Бекетова»», – розповіли у метрополітені.

Але громадяни зможуть використовувати станцію як тимчасове укриття на час повітряних тривог.

Відкриють станцію метро «Архітектора Бекетова» для обслуговування пасажирів о 5:30 29 жовтня, у середу.

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