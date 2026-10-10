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Автобус буде курсувати у центрі Харкова за зміненим маршрутом

Транспорт 21:41   10.10.2026
Автобус буде курсувати у центрі Харкова за зміненим маршрутом

Автобус №92 тимчасово курсуватиме довшим маршрутом, повідомили у Харківській міськраді.

Маршрут автобуса №92 буде тимчасово продовжений через тимчасове зачинення ст. м. «Архітектора Бекетова».

Так, автобус №92 тимчасово возитиме пасажирів наступним чином: 13-те міське кладовище – ст. м. «Ярослава Мудрого» – вул. Григорія Сковороди – вул. Скрипника – вул. Сумська – вул. Ярослава Мудрого – вул. Григорія Сковороди – 13-те міське кладовище.

На ділянці, де автобус ходитиме, він матиме зупинки «Вул. Гіршмана», «Театр опери та балету ім. Лисенка»,  «Ст. м. «Університет».

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 21:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус №92 тимчасово курсуватиме довшим маршрутом, повідомили у Харківській міськраді.".