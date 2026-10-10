Автобус буде курсувати у центрі Харкова за зміненим маршрутом

Автобус №92 тимчасово курсуватиме довшим маршрутом, повідомили у Харківській міськраді.

Маршрут автобуса №92 буде тимчасово продовжений через тимчасове зачинення ст. м. «Архітектора Бекетова».

Так, автобус №92 тимчасово возитиме пасажирів наступним чином: 13-те міське кладовище – ст. м. «Ярослава Мудрого» – вул. Григорія Сковороди – вул. Скрипника – вул. Сумська – вул. Ярослава Мудрого – вул. Григорія Сковороди – 13-те міське кладовище.

На ділянці, де автобус ходитиме, він матиме зупинки «Вул. Гіршмана», «Театр опери та балету ім. Лисенка», «Ст. м. «Університет».

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