З Молдови екстрадували українського офіцера, якого підозрюють у катуванні побратимів під час будівництва фортифікацій, зокрема, на Харківщині. Харків пережив комунальний колапс, снігопад і падіння антидронової сітки. «Об’єктив» нагадує головні події 24 листопада.

Його підозрюють у катуванні побратимів під час будівництва фортифікацій, зокрема, на Харківщині. Подробиці повідомила пресслужба ДБР. Фігурант справи – старший лейтенант, який командував взводом понтонно-мостового батальйону військової частини з Тернопільщини. Слідчі задокументували три епізоди катування ним військовослужбовців, що сталися в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Йдеться про побиття, в тому числі ногами. Також ДБР заявило про наданий підозрюваним наказ прив’язати побитого військового до дерев’яного хреста. Це сталося поблизу Авдіївки. Були й погрози на адресу потерпілих. Коли в подіях почали розбиратися правоохоронці, старший лейтенант переплив Дністер та звернувся за статусом біженця в Молдові. Це йому не допомогло. Працівники ДБР оголосили фігуранта в міжнародний розшук і передали колегам матеріали для екстрадиції. Зараз він у СІЗО без права внести заставу. У перспективі може сісти на десять років.

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У Немишлянському влучання було по відкритій території. У Слобідському – пошкоджена будівля, яка не експлуатується, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Обійшлося без постраждалих.

Про це попередив радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Модифікації поки що виявили в безпілотниках розвідувального, а не ударного типу. Їх обладнали МЕШ-модемом, якісною камерою та бензиновим двигуном. Це забезпечує розвіднику більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, вищу швидкість, пояснив «Флеш».

Комунальний колапс стався в Харкові сьогодні вдень. Через прорив водопроводу підтопило трамвайні колії. Не курсували трамваї по вулиці Шевченка – між Тюринкою та Журавлівкою. До вечора рух відновили.

Відео напередодні ввечері опублікували місцеві телеграм-канали. У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сітку від селища Жуковського до П’ятихаток встановлювали військові. Роботи оплачувала обласна адміністрація. Пресслужба ХОВА ситуацію не коментувала. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури тим часом відзвітували, що на трасах області обривів або провисань антидронових сіток не фіксували. Відзначимо, що подібні інциденти через опади та заледеніння неодноразово ставалися торік.

Бананоїди, варани та хамелеони: у Харкові відновили роботу виставки рептилій. В екопарку відзначили: тераріум, де жили ці тварини, знищили ще на початку повномасштабної війни. З того часу рептилій не виставляли в експозиції. Наразі виставку відкрили на Сумській, 70. Там представлено понад тридцять видів тварин.

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