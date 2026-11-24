Безпечні простори ХНУ імені В.Н. Каразіна нині можуть охопити очним навчанням понад 2 тисячі студентів, розповів МГ «Об’єктив» проректор із науково-педагогічної роботи вишу Анатолій Бабічев.

“Ті студенти, які перебувають на території Харкова і мають бажання приїжджати до університету, то вони отримують очне навчання. Роботу в лабораторіях, спілкування, комунікацію з однолітками, з викладачами, інші активності”, – зазначив Бабічев.

Він уточнив, що йдеться не про щоденне відвідування занять усіма студентами з понеділка по п’ятницю чи суботу. Зазвичай це — декілька разів на тиждень.

«Це певні дні посеред робочого тижня, коли студенти можуть завітати зі своєю групою в університет і отримати очні консультації та навчальні заняття… Усе залежить від факультету і кількості осіб. Є приміщення, які закріплені за кожним інститутом навчально-науковим, за кожним факультетом. І факультети та інститути вже визначають той розклад, за яким студенти можуть відвідувати очну частину навчання», — пояснив проректор.

Він додав, що університет працює над тим, щоб більшість лабораторій мала змогу працювати в безпечних умовах, а отримання статусу безпечного середовища потребує комплексу робіт.



«Наш ЛандауЦентр має сертифікат протирадіаційного укриття. Це комплекс і ремонтних, і будівельних робіт, і вентиляція, наприклад, забезпечення доступності санітарних кімнат. Цілий комплекс робіт, який необхідно було провести», — зазначив Бабічев, уточнивши що в цьому приміщенні наразі навчаються студенти.

У виші ще залишаються безпечні приміщення, які можна адаптувати під офлайн-заняття, проте для їхнього облаштування потрібне додаткове фінансування, додав Бабічев.