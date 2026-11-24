У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області відзвітували: станом на ранок 24 листопада на всіх дорогах державного значення повністю забезпечений проїзд для транспорту. Заторів або ускладнень руху немає.

Після того, як дороги почало замітати снігом, – до роботи стали спеціалісти. Підрядні та субпідрядні організації задіяли 19 одиниць техніки, у тому числі дев’ять комбінованих дорожніх машин та чотири навантажувачі.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

“За час робіт використано 98,6 тонни протиожеледних матеріалів. Очищено понад 80 кілометрів доріг. На ділянках доріг, які обслуговують підрядні організації Служби відновлення, обривів або провисань антидронових сіток не зафіксовано”, – додали шляховики.

Нагадаємо, напередодні, 23 листопада, МГ “Об’єктив” передавала, що в Харкові та області пішов сніг. У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей також зазначили, що 24 листопада по області та місту очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Уночі очікуються опади (дощ, мокрий сніг). Явищам надали I рівень небезпеки, жовтий.