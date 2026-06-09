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Дорожники потрапили під обстріл у Чугуєві: постраждала техніка (фото, відео)

Суспільство 16:34   09.06.2026
Вікторія Яковенко
Дорожники потрапили під обстріл у Чугуєві: постраждала техніка (фото, відео) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У ніч проти вівторка у місті Чугуїв внаслідок ворожої атаки постраждав готель, у якому проживала бригада дорожників.

Зокрема, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, там перебували працівники підрядної організації “Автострада“, що наразі виконують роботи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах державного значення регіону.

“Ударною хвилею та уламками пошкоджено спеціалізовану техніку, транспортні засоби, обладнання та майно підприємства. Саме ця техніка використовується для нанесення дорожньої розмітки на маршрутах, які мають важливе значення для забезпечення транспортного сполучення, військової логістики та перевезення гуманітарних вантажів“, – йдеться у повідомленні.

У кількох членів бригади – гостра реакція на стрес.

дорожники попали под обстрел на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
дорожники попали под обстрел на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
дорожники попали под обстрел на Харьковщине
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Нагадаємо, ворожий БпЛА атакував бригаду енергетиків у Борівській громаді. Ударний БпЛА вибухнув поруч з авто фахівців. Постраждав транспортний засіб.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 16:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти вівторка у місті Чугуїв внаслідок ворожої атаки постраждав готель, у якому проживала бригада дорожників.".