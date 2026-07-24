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У вихідні у Харкові не ходитимуть два трамваї, ще два змінять маршрути

Транспорт 20:56   24.07.2026
Олена Нагорна
У вихідні у Харкові не ходитимуть два трамваї, ще два змінять маршрути

Трамваї №1 і 12 не курсуватимуть у Харкові 25 та 26 липня, а №2 та 18 – змінять маршрути.

Це пов’язано із проведенням робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.

Замість трамваїв тимчасово ходитимуть автобуси №1 та 12.

Також з 9:00 25 липня до 19:00 26 липня тролейбус №2 курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції.

Крім того, частина тролейбусів №18 рухатиметься за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом (завдяки автономному ходу), решта — до розворотного кола «Вул. Клочківська» (через вул. Космонавтів та вул. 23 Серпня).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, транспортне обслуговування району селища Заїки у Харкові покращили з 24 липня. На автобусному маршруті №83 запровадили додаткові рейси із заїздом до селища. Окрім того, у робочі дні продовжили час роботи тролейбуса №27.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 20:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №1 і 12 не курсуватимуть у Харкові 25 та 26 липня, а №2 та 18 – змінять маршрути.".