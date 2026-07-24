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В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты

Транспорт 20:56   24.07.2026
Елена Нагорная
В выходные в Харькове не будут ходить два трамвая, еще два изменят маршруты

Трамваи №1 и 12 не будут курсировать в Харькове 25 и 26 июля, а №2 и 18 — изменят маршруты.

Это связано с проведением работ АО «Харьковоблэнерго», сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Вместо трамваев временно будут ходить автобусы №1 и 12.

Также с 9:00 25 июля до 19:00 26 июля троллейбус №2 будет курсировать от разворотного круга «Пр. Жуковского» до площади Конституции.

Кроме того, часть троллейбусов №18 будет двигаться по основному маршруту с увеличенным интервалом (благодаря автономному ходу), остальные — до разворотного круга «Ул. Клочковская» (через ул. Космонавтов и ул. 23 Августа).

Как сообщала МГ «Объектив», транспортное обслуживание района поселка Заики в Харькове улучшили с 24 июля. На автобусном маршруте №83 ввели дополнительные рейсы с заездом в поселок. Кроме того, в рабочие дни продлили время работы троллейбуса №27.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 20:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №1 и 12 не будут курсировать в Харькове 25 и 26 июля, а №2 и 18 — изменят маршруты.".