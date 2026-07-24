Помощь к зиме Харьковщине передала Австралия: оборудования — на 1,2 млн евро

250 силовых трансформаторов, предоставленных при поддержке Департамента иностранных дел и торговли Австралии через Фонд поддержки энергетики Украины, привезли в Харьковскую область.

Общая стоимость помощи превышает 1,2 миллиона евро, сообщили в Минэнерго. В министерстве отметили, что Харьковщина продолжает подвергаться системным атакам на энергоинфраструктуру, поэтому предоставленное оборудование используют для восстановления.

«Полученные трансформаторы помогут украинским энергетикам оперативнее проводить восстановительные работы, усиливать устойчивость электросетей и обеспечивать надежное электроснабжение потребителей», — говорится в публикации.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», почти 22 тонны оборудования для поддержки энергетической инфраструктуры получила Харьковщина от Литвы.