Live

Помощь к зиме Харьковщине передала Австралия: оборудования — на 1,2 млн евро

Политика 18:55   24.07.2026
Елена Нагорная
Помощь к зиме Харьковщине передала Австралия: оборудования — на 1,2 млн евро Фото: Минэнерго

250 силовых трансформаторов, предоставленных при поддержке Департамента иностранных дел и торговли Австралии через Фонд поддержки энергетики Украины, привезли в Харьковскую область.

Общая стоимость помощи превышает 1,2 миллиона евро, сообщили в Минэнерго. В министерстве отметили, что Харьковщина продолжает подвергаться системным атакам на энергоинфраструктуру, поэтому предоставленное оборудование используют для восстановления.

«Полученные трансформаторы помогут украинским энергетикам оперативнее проводить восстановительные работы, усиливать устойчивость электросетей и обеспечивать надежное электроснабжение потребителей», — говорится в публикации.

Фото: Минэнерго

Как ранее сообщала МГ «Объектив», почти 22 тонны оборудования для поддержки энергетической инфраструктуры получила Харьковщина от Литвы.

Читайте также: Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
Новости Харькова — главное 24 июля: БпЛА атакуют гражданские авто в городе
24.07.2026, 17:39
Погибшие на Киевщине: вероятно, атаковали полигон во время выставки вооружения
Погибшие на Киевщине: вероятно, атаковали полигон во время выставки вооружения
24.07.2026, 15:04
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
24.07.2026, 11:10
Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)
Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)
24.07.2026, 12:21
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 25 июля
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 25 июля
24.07.2026, 19:57
Склады Wildberries снова в огне: масштабные пожары в Санкт-Петербурге и Крыму
Склады Wildberries снова в огне: масштабные пожары в Санкт-Петербурге и Крыму
24.07.2026, 08:30

Новости по теме:

24.07.2026
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 25 июля
24.07.2026
Где покупают дома и квартиры владельцы разрушенного жилья на Харьковщине
24.07.2026
Защита от FPV-дронов: «скорые» Харьковщины получили еще 20 систем РЭБ (фото)
24.07.2026
Сбил 18-летнего парня насмерть на 150 км/ч: дело харьковского водителя в суде
24.07.2026
Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области синоптики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Помощь к зиме Харьковщине передала Австралия: оборудования — на 1,2 млн евро», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "250 силовых трансформаторов, предоставленных при поддержке Департамента иностранных дел и торговли Австралии через Фонд поддержки энергетики Украины, привезли на Харьковщину.".