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Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео)

Записано 22:04   19.07.2026
Оксана Горун
Нужно принимать нестандартные решения — Терехов о подготовке к зиме (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов прогнозирует, что зима 2026-2027 годов будет вновь тяжелой. К ней начали готовиться еще во время предыдущего отопительного сезона.

«Эта подготовка проходит согласно плану, который мы разработали. Есть определенные графики. Я, конечно, не могу на широкую публику всего говорить, но да, мы делаем ставку на децентрализацию, на локальные решения, на децентрализованную генерацию. Это очень важно, потому что впереди мы не понимаем, какая будет зима, но я считаю, что зима будет тяжелой. Да, сегодня Харьков пережил наиболее тяжелую зиму, которая была за всю историю новейшей Украины, но сегодня нужно готовиться, нужно принимать нестандартные решения – и только эти решения дадут возможность пережить следующую зиму», — сказал Терехов в эфире нацмарафона 19 июля.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Мэр Харькова также ответил на вопрос о разрушениях в городе и процессе восстановления.

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«Более 14 тысяч зданий пострадали за время войны. Сегодня мы имеем ущерб только ориентировочно — 11 миллиардов евро. И, конечно, сегодня на собственные средства мы не можем покрыть все. Конечно, ни одна страна не может выделять сегодня такие средства на восстановление. К сожалению, сегодня у нас нет субвенций из государственного бюджета за этот период времени. Только собственными средствами мы оперируем. Как вы понимаете, собственных средств не хватает. Кроме того, идет война. И мужчины и женщины, в том числе и наши коммунальщики защищают нашу землю, защищая нас с оружием в руках. То есть кадровый дефицит есть. Но, несмотря ни на что, мы все же работаем. Нам удалось за это время восстановить, отстроить около 4000 домов», — поделился Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 22:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прогнозирует, что зима 2026-2027 годов будет вновь тяжелой. К ней начали готовиться еще во время предыдущего отопительного сезона".