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Усиливаем безопасность медиков и пациентов — Синегубов про подземную больницу

Общество 18:51   19.07.2026
Оксана Горун
Усиливаем безопасность медиков и пациентов — Синегубов про подземную больницу Фото: ХОВА

После удара «Бандеролями» по Новой почте под Харьковом начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из Харьковской областной больницы, где принимали пациентов с ранениями.

«Лишь тот, кто сам оказывался под обстрелом, знает, насколько важно знать: медицинская помощь будет рядом, ее окажут быстро и профессионально. Большинство пострадавших, в том числе пациентов в тяжелом состоянии, направляем в Харьковскую областную клиническую больницу. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, созданы все условия для оказания современной медицинской помощи, есть передовое оборудование», — прокомментировал Синегубов.

Сейчас в областной больнице идет реконструкция — создают подземный медицинский центр.

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«Постоянно повышаем уровень медицинской помощи. Усиливаем безопасность наших медиков и пациентов. После строительства подземного медицинского комплекса больница сможет непрерывно работать даже в условиях постоянной угрозы вражеских ударов», — подчеркнул начальник ХОВА.

Он отметил, что харьковские медики работают в усиленном режиме и продолжают спасать людей даже под звуки взрывов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 18:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После удара «Бандеролями» по Новой почте под Харьковом начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из Харьковской областной больницы, где принимали пациентов с ранениями".