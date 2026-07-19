Усиливаем безопасность медиков и пациентов — Синегубов про подземную больницу

После удара «Бандеролями» по Новой почте под Харьковом начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из Харьковской областной больницы, где принимали пациентов с ранениями.

«Лишь тот, кто сам оказывался под обстрелом, знает, насколько важно знать: медицинская помощь будет рядом, ее окажут быстро и профессионально. Большинство пострадавших, в том числе пациентов в тяжелом состоянии, направляем в Харьковскую областную клиническую больницу. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, созданы все условия для оказания современной медицинской помощи, есть передовое оборудование», — прокомментировал Синегубов.

Сейчас в областной больнице идет реконструкция — создают подземный медицинский центр.

«Постоянно повышаем уровень медицинской помощи. Усиливаем безопасность наших медиков и пациентов. После строительства подземного медицинского комплекса больница сможет непрерывно работать даже в условиях постоянной угрозы вражеских ударов», — подчеркнул начальник ХОВА.

Он отметил, что харьковские медики работают в усиленном режиме и продолжают спасать людей даже под звуки взрывов.