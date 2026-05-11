Синегубов показал Ляшко подземный «Ковчег», который строят в Харькове (видео)

Общество 20:31   11.05.2026
Елена Нагорная
Первый в Украине подземный медкомплекс «Ковчег», который строят на базе Харьковской областной клинической больницы, — один из самых масштабных стратегических проектов в сфере медицины, реализуемых в регионе.

Об этом заявил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в регион министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Синегубов напомнил, что одновременно комплекс сможет вместить более 2 тысяч человек.

Также начальник ХОВА сообщил, что в этом году Харьковщина получила 1,147 миллиарда гривен на реализацию стратегических проектов в сфере медицины.

«Среди приоритетов — восстановление, реконструкция и строительство защитных сооружений на базе наших опорных учреждений здравоохранения», — добавил он.

Напомним, в ноябре 2024 года начальник ХОВА Олег Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать 15 тысяч квадратных метров под землей. «Ковчег» построят так, чтобы к нему был доступ из любого отделения областной больницы. В 2025 году на реализацию этого проекта предусматривали первые 89 миллионов гривен из государственного бюджета.

Читайте также: Подземная больница на 1100 человек: как меняется онкоцентр в Харькове (видео)

