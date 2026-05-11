Синегубов показал Ляшко подземный «Ковчег», который строят в Харькове (видео)
Первый в Украине подземный медкомплекс «Ковчег», который строят на базе Харьковской областной клинической больницы, — один из самых масштабных стратегических проектов в сфере медицины, реализуемых в регионе.
Об этом заявил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в регион министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Синегубов напомнил, что одновременно комплекс сможет вместить более 2 тысяч человек.
Также начальник ХОВА сообщил, что в этом году Харьковщина получила 1,147 миллиарда гривен на реализацию стратегических проектов в сфере медицины.
«Среди приоритетов — восстановление, реконструкция и строительство защитных сооружений на базе наших опорных учреждений здравоохранения», — добавил он.
Напомним, в ноябре 2024 года начальник ХОВА Олег Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать 15 тысяч квадратных метров под землей. «Ковчег» построят так, чтобы к нему был доступ из любого отделения областной больницы. В 2025 году на реализацию этого проекта предусматривали первые 89 миллионов гривен из государственного бюджета.
Читайте также: Подземная больница на 1100 человек: как меняется онкоцентр в Харькове (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Виктор Ляшко, ковчег, новости Харькова, Олег Синегубов, подземная больница;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов показал Ляшко подземный «Ковчег», который строят в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 20:31;