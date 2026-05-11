Подземная больница на 1100 человек: как меняется онкоцентр в Харькове (видео)

Общество 19:24   11.05.2026
Елена Нагорная
В Харькове продолжается строительство нового диагностическо-лечебного корпуса и подземной больницы в Областном центре онкологии, сообщил в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам рабочего визита в регион министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

В ходе визита Ляшко ознакомился с реализацией стратегических медицинских проектов, на которые в этом году Харьковщина получила 1,147 миллиарда гривен.

Синегубов напомнил, что площадь подземной части онкоцентра составит почти 3,5 тысячи квадратных метров, она рассчитана на 1100 человек.

«Ежегодно онкоцентр оказывает помощь более чем 70 тысячам пациентов. Привлекаем все ресурсы для обеспечения учреждения современным оборудованием. В 2025 году медучреждение получило линейный ускоритель, а персонал прошел соответствующее обучение. Также продолжается ремонт помещений для установки разметочного КТ-аппарата», — отметил начальник ХОВА.

Как сообщалось, на строительство первой очереди нового онкоцентра в Померках в Харькове закладывают более 3 миллиардов гривен. В октябре 2025 года начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял: речь о лечебно-диагностическом корпусе на более чем 300 коек, а также о подземной его части площадью более 3000 квадратных метров, где одновременно смогут находиться 1100 человек (в том числе 500 врачей). Первую очередь будут финансировать за счет программы поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

От 200 до 500 миллионов гривен ожидают на строительство онкоцентра в 2026 году — сумма будет зависеть от темпов работ.

Предыдущие руководители тогда еще ХОГА также брались за проект нового онкоцентра, его анонсировали еще почти восемь лет назад. Работы начали незадолго до полномасштабной войны по программе «Большое строительство», но в начале февраля 2022 года договор с ЧП «Ромб+» расторгли.

