Підземна лікарня на 1100 осіб: як змінюється онкоцентр у Харкові (відео)

У Харкові триває будівництво нового діагностично-лікувального корпусу та підземної лікарні в Обласному центрі онкології, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками робочого візиту до регіону міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.

Під час візиту Ляшко ознайомився з реалізацією стратегічних медичних проєктів, на які цьогоріч Харківщина отримала 1,147 мільярда гривень.

Синєгубов нагадав, що площа підземної споруди складе майже 3,5 тисячі квадратних метрів, вона буде розрахована на 1100 осіб.

“Щороку онкоцентр надає допомогу більш як 70 тисячам пацієнтів. Залучаємо всі ресурси для забезпечення закладу сучасним обладнанням. У 2025 році медзаклад отримав лінійний прискорювач, а персонал пройшов відповідне навчання. Також триває ремонт приміщень для встановлення розмічувального КТ-апарата”, – зазначив начальник ХОВА.

Як повідомлялося, на будівництво першої черги нового онкоцентру у Помірках у Харкові закладають понад 3 мільярди гривень. У жовтні 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював: йдеться про лікувально-діагностичний корпус більш ніж на 300 ліжок, а також про підземну його частину площею понад 3000 квадратних метрів, де одночасно зможуть перебувати 1100 осіб (у тому числі 500 лікарів). Першу чергу фінансуватимуть коштом програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Від 200 до 500 мільйонів гривень очікують на будівництво онкоцентру у 2026 році — сума залежатиме від темпів робіт.

Попередні керівники тоді ще ХОДА також бралися за проєкт нового онкоцентру, його анонсували майже вісім років тому. Роботи розпочали незадовго до повномасштабної війни за програмою «Велике будівництво», але на початку лютого 2022 року договір із ПП «Ромб+» розірвали.