Вночі дощитиме, тепло: прогноз погоди по Харкову та області на 12 травня
У вівторок, 12 травня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вдень опадів не передбачається.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 11-13 градусів тепла, вдень – 21-23, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 10-15 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 20-25.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Раніше в Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що метеорологічне літо настало у Харкові на два тижні раніше. 5–6 травня середньодобова температура вже перевищила +15 градусів. Це випереджає середні багаторічні стоки. На даний час у регіоні відзначається надзвичайна пожежна небезпека. Ситуацію можуть урятувати дощі, які прогнозують протягом цього тижня.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 20:07;