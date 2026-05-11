Live

Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС

Події 09:59   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС

За минулий тиждень рятувальники ліквідували 91 пожежу у природних екосистемах на загальній площі понад 34 гектари. Про це написали 11 травня у ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому лише 19 пожеж розпочалися через російські обстріли, акцентували рятувальники. Всі інші загоряння вирували через людську недбалість або невимірне випалювання сухостою.

Сухостій спалахує, як порох, а вітер розносить полум’я на гектари. Одна іскра – і можуть загорітися поля, будинки. Такі пожежі знищують ґрунти, гублять тварин. А ще це – незаконно! За підпал передбачені штрафи: від 3 060 до 6 120 грн для громадян; від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб”, – додали у ДСНС.

Читайте також: Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни б’ють по Харкову – під атакою Київський район
Росіяни б’ють по Харкову – під атакою Київський район
11.05.2026, 10:59
Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС
Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС
11.05.2026, 09:59
Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
11.05.2026, 09:25
Новини Харкова — головне 11 травня: 18 боїв, “приліт” у місті
Новини Харкова — головне 11 травня: 18 боїв, “приліт” у місті
11.05.2026, 11:03
ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів
ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів
11.05.2026, 07:47
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
11.05.2026, 08:44

Новини за темою:

10.05.2026
8 постраждалих, «прильоти» по Харкову й області – як минула доба
07.05.2026
Вночі у Київському районі горів житловий будинок (відео)
05.05.2026
Через удар РФ у Великому Бурлуку спалахнуло 400 квадратних метрів трави
04.05.2026
Понад 600 вибухонебезпечних предметів ліквідували піротехніки за тиждень
04.05.2026
ДСНС: трагедія сталася в селі Стара Гнилиця – загинула 88-річна жінка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 09:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це написали 11 травня у ГУ ДСНС України у Харківській області.".