Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС
За минулий тиждень рятувальники ліквідували 91 пожежу у природних екосистемах на загальній площі понад 34 гектари. Про це написали 11 травня у ГУ ДСНС України у Харківській області.
При цьому лише 19 пожеж розпочалися через російські обстріли, акцентували рятувальники. Всі інші загоряння вирували через людську недбалість або невимірне випалювання сухостою.
“Сухостій спалахує, як порох, а вітер розносить полум’я на гектари. Одна іскра – і можуть загорітися поля, будинки. Такі пожежі знищують ґрунти, гублять тварин. А ще це – незаконно! За підпал передбачені штрафи: від 3 060 до 6 120 грн для громадян; від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб”, – додали у ДСНС.
Читайте також: Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, займання, пожары в экосистемах, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 09:59;