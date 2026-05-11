Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС

За минулий тиждень рятувальники ліквідували 91 пожежу у природних екосистемах на загальній площі понад 34 гектари. Про це написали 11 травня у ГУ ДСНС України у Харківській області.

При цьому лише 19 пожеж розпочалися через російські обстріли, акцентували рятувальники. Всі інші загоряння вирували через людську недбалість або невимірне випалювання сухостою.

“Сухостій спалахує, як порох, а вітер розносить полум’я на гектари. Одна іскра – і можуть загорітися поля, будинки. Такі пожежі знищують ґрунти, гублять тварин. А ще це – незаконно! За підпал передбачені штрафи: від 3 060 до 6 120 грн для громадян; від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб”, – додали у ДСНС.