Почти сотня пожаров бушевала в природных экосистемах Харьковщины – ГСЧС

Происшествия 09:59   11.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
За прошлую неделю спасатели ликвидировали 91 пожар в природных экосистемах на общей площади больше 34 гектара. Об этом написали 11 мая в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При этом лишь 19 пожаров начались из-за российских обстрелов, акцентировали спасатели. Все остальные возгорания бушевали из-за человеческой небрежности или немеренного выжигания сухостоя.

«Сухостой загорается, как порох, а ветер разносит пламя на гектары. Одна искра – и могут загореться поля, дома. Такие пожары уничтожают почвы, теряют животных. А еще это – незаконно! За поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан, от 15300 до 21420 грн для должностных лиц», – добавили в ГСЧС.

