Сегодня утром в пожаре на Богодуховщине погиб мужчина – ГСЧС

В течение суток у спасателей было 55 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 27 раз спасатели тушили пожары, два из них возникли из-за российских обстрелов.

«Прилеты» зафиксировали в Купянском и Изюмском районах области.

Утром 27 апреля в поселке Краснокутск Богодуховского района произошла трагедия – в пожаре погиб 59-летний мужчина.

За сутки спасатели ликвидировали девять пожаров в экосистемах на площади около двух гектаров. Также пиротехники выявили и обезвредили четыре единицы взрывоопасных предметов.