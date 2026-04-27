Сегодня утром в пожаре на Богодуховщине погиб мужчина – ГСЧС

Происшествия 08:22   27.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня утром в пожаре на Богодуховщине погиб мужчина – ГСЧС

В течение суток у спасателей было 55 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 27 раз спасатели тушили пожары, два из них возникли из-за российских обстрелов.

«Прилеты» зафиксировали в Купянском и Изюмском районах области.

Утром 27 апреля в поселке Краснокутск Богодуховского района произошла трагедия – в пожаре погиб 59-летний мужчина.

За сутки спасатели ликвидировали девять пожаров в экосистемах на площади около двух гектаров. Также пиротехники выявили и обезвредили четыре единицы взрывоопасных предметов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода, разрушения
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода, разрушения
27.04.2026, 08:56
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
26.04.2026, 19:10
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
26.04.2026, 15:00
Возле супермаркета в Харькове взорвали гранату — информация полиции (видео)
Возле супермаркета в Харькове взорвали гранату — информация полиции (видео)
26.04.2026, 22:44
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
26.04.2026, 10:52
Синегубов: сутки в Харьковской области прошли без пострадавших
Синегубов: сутки в Харьковской области прошли без пострадавших
27.04.2026, 08:41

  Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 08:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей было 55 оперативных выездов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".