Масштабное ДТП в центре Харькова: сообщают о пострадавших (видео)

Четыре автомобиля столкнулись на Журавлевском спуске (Веснина) в Харькове вечером 12 июня. Видео с места ДТП опубликовал местный Telegram-канал.

Видео: Monitor 1654

«Спуск Веснина, ДТП из четырех автомобилей: Nissan Almera, Skoda Octavia, BMW и Renault Megane. Водитель Nissan в «скорой», — прокомментировали в канале.

Официальных данных о причинах происшествия Нацполиция еще не публиковала.

Напомним, шесть человек пострадали в ДТП в Харькове утром 11 июня. Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автомобиль ВАЗ на проспекте Героев Харькова. Обстоятельства аварии выясняет полиция. В ГУНП отметили, что среди пострадавших – трое малолетних детей. Все они получили легкие повреждения.