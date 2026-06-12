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Масштабное ДТП в центре Харькова: сообщают о пострадавших (видео)

Происшествия 18:41   12.06.2026
Оксана Горун
Масштабное ДТП в центре Харькова: сообщают о пострадавших (видео)

Четыре автомобиля столкнулись на Журавлевском спуске (Веснина) в Харькове вечером 12 июня. Видео с места ДТП опубликовал местный Telegram-канал.

Видео: Monitor 1654

«Спуск Веснина, ДТП из четырех автомобилей: Nissan Almera, Skoda Octavia, BMW и Renault Megane. Водитель Nissan в «скорой», — прокомментировали в канале.

Официальных данных о причинах происшествия Нацполиция еще не публиковала.

Напомним, шесть человек пострадали в ДТП в Харькове утром 11 июня. Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автомобиль ВАЗ на проспекте Героев Харькова. Обстоятельства аварии выясняет полиция. В ГУНП отметили, что среди пострадавших – трое малолетних детей. Все они получили легкие повреждения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 18:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре автомобиля столкнулись на Журавлевском спуске (Веснина) в Харькове вечером 12 июня. Видео с места ДТП опубликовал местный Telegram-канал".