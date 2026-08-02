Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:15

Из-за атаки российских БпЛА пострадали 5 человек, среди них — 2 детей и спасатель

Ночью россияне атаковали беспилотниками Индустриальный район Харькова и село Логачевка Харьковского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате попаданий вспыхнули два пожара: горели складское здание, деревянные поддоны и помещения СТО. Повреждены частные дома, складские и хозяйственные постройки.

Во время ликвидации последствий атаки пострадал спасатель – его госпитализировали в лечебное учреждение.

08:20

21 атака на севере Харьковщины

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 21 атаку россиян, сообщает Генштаб ВСУ.

Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Дегтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, и возле Ольховки, Радьковки и Иващено.

На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне не шли на штурм.