Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
09:15
Из-за атаки российских БпЛА пострадали 5 человек, среди них — 2 детей и спасатель
Ночью россияне атаковали беспилотниками Индустриальный район Харькова и село Логачевка Харьковского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
В результате попаданий вспыхнули два пожара: горели складское здание, деревянные поддоны и помещения СТО. Повреждены частные дома, складские и хозяйственные постройки.
Во время ликвидации последствий атаки пострадал спасатель – его госпитализировали в лечебное учреждение.
08:20
21 атака на севере Харьковщины
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 21 атаку россиян, сообщает Генштаб ВСУ.
Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Дегтярного, Избицкого и Казачьей Лопани, и возле Ольховки, Радьковки и Иващено.
На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне не шли на штурм.