Дрон ударил по Немышлянскому району Харькова: есть раненые
Вечером 31 июля в Харькове раздался очередной взрыв. Мэр города сообщил о «прилете» в Немышлянском районе.
Дополнено в 22:08. Количество пострадавших возросло до трех. Это женщины 41, 47 и 71 года, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 21:45. Известно уже о двух пострадавших.
«Попадание вражеского дрона в Немышлянском районе – есть информация о раненых, их количество уточняется», — написал Игорь Терехов.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, ранена женщина.
Перед этим два «прилета» были в Салтовском районе. Один БпЛА ударил по крыше многоэтажки — обошлось без пострадавших. Второй упал без детонации.
Напомним, в Харькове планируют реализовать экспериментальный проект по защите от российских FPV-дронов на оптоволокне. Если он покажет свою эффективность на небольшом участке территории, его масштабируют.