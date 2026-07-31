Дрон ударил по Немышлянскому району Харькова: есть раненые

Вечером 31 июля в Харькове раздался очередной взрыв. Мэр города сообщил о «прилете» в Немышлянском районе.

Дополнено в 22:08. Количество пострадавших возросло до трех. Это женщины 41, 47 и 71 года, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:45. Известно уже о двух пострадавших.

«Попадание вражеского дрона в Немышлянском районе – есть информация о раненых, их количество уточняется», — написал Игорь Терехов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, ранена женщина.

Перед этим два «прилета» были в Салтовском районе. Один БпЛА ударил по крыше многоэтажки — обошлось без пострадавших. Второй упал без детонации.

Напомним, в Харькове планируют реализовать экспериментальный проект по защите от российских FPV-дронов на оптоволокне. Если он покажет свою эффективность на небольшом участке территории, его масштабируют.