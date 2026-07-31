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Дрон ударил по Немышлянскому району Харькова: есть раненые

Происшествия 22:08   31.07.2026
Оксана Горун
Дрон ударил по Немышлянскому району Харькова: есть раненые Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Вечером 31 июля в Харькове раздался очередной взрыв. Мэр города сообщил о «прилете» в Немышлянском районе.

Дополнено в 22:08. Количество пострадавших возросло до трех. Это женщины 41, 47 и 71 года, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:45. Известно уже о двух пострадавших.

«Попадание вражеского дрона в Немышлянском районе – есть информация о раненых, их количество уточняется», — написал Игорь Терехов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, ранена женщина.

Перед этим два «прилета» были в Салтовском районе. Один БпЛА ударил по крыше многоэтажки — обошлось без пострадавших. Второй упал без детонации.

Напомним, в Харькове планируют реализовать экспериментальный проект по защите от российских FPV-дронов на оптоволокне. Если он покажет свою эффективность на небольшом участке территории, его масштабируют.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 22:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 июля в Харькове раздался очередной взрыв. Мэр города сообщил о «прилете» в Немышлянском районе".