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Покушение на командира «Хартии» Оболенского : СБУ и полиция сообщили подробности

Происшествия 19:56   31.07.2026
Оксана Горун
Покушение на командира «Хартии» Оболенского : СБУ и полиция сообщили подробности

В покушении на Игоря Оболенского подозревают 69-летнего жителя Харькова, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Мужчина пытался убить защитника Украины. При этом, по версии следствия, сотрудники российских спецслужб вербовали харьковчанина «под чужим флагом» — выдавали себя за СБУ.

 «Для введения мужчины в заблуждение куратор сообщил ему ложную информацию о якобы сотрудничестве украинского военнослужащего с врагом. Как доказательство фигуранту прислали сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором командир корпуса «Хартия» якобы находится на красной площади в Москве в футболке с символикой «Z», — проинформировала пресс-служба Нацполиции Украины.

Пистолет киллера, который пытался убить Оболенского

Обманутому мужчине россияне передали пистолет через курьера (его личность еще проверяют).

«Служба безопасности напоминает, что это уже не первый случай, когда граждан Украины вербуют под чужим флагом, от имени украинских правоохранителей. СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит никаких сомнительных задач и не рассылает официальные документы через мессенджеры», — подчеркнули тем временем в СБУ.

69-летнего харьковчанина задержали. Ему готовятся сообщить о подозрении.

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Напомним, о покушении на командира «Хартии» 31 июля сообщил президент Владимир Зеленский. «На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим», — написал он.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 19:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В покушении на Игоря Оболенского подозревают 69-летнего жителя Харькова, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины".