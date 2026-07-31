1 августа в Харькове трамваи и троллейбусы изменят маршруты: подробности

С 9:00 до 17:00 в Харькове временно изменится движение электротранспорта. Это коснется трамваев №5 и 8 и восьми маршрутов троллейбусов.

«В это время будет приостановлено движение трамваев по пр. Байрона и ул. Морозова, от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, а также троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Байрона и пр. Александровскому, от пр. Аэрокосмического до ул. Осипенко, на ул. Харьковских дивизий, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Петра Григоренко и по пр. Героев Харькова, от ул. Василия Мельникова до ул. Харьковских дивизий», — предупредили в мэрии.

Изменения маршрутов связаны с работами, которые будет проводить Харьковоблэнерго. В это время трамваи №5 и 8 будут курсировать по ул. Мухачева (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»). Троллейбусы поедут следующим образом:

№1 : разворотный круг «28 микрорайон» – пр. Байрона – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

: разворотный круг «28 микрорайон» – пр. Байрона – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»; №3 : часть троллейбусов будет курсировать по своему маршруту (с увеличенным интервалом), остальные — по пути следования троллейбуса №6 (от ул. Университетской до железнодорожной станции Основа);

: часть троллейбусов будет курсировать по своему маршруту (с увеличенным интервалом), остальные — по пути следования троллейбуса №6 (от ул. Университетской до железнодорожной станции Основа); №7 : разворотный круг «Восточный» – ул. Шарикова – ул. Плиточная – пр. Героев Харькова – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» (в обратном направлении: ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Шарикова – разворотный круг «Восточный»);

: разворотный круг «Восточный» – ул. Шарикова – ул. Плиточная – пр. Героев Харькова – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» (в обратном направлении: ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Шарикова – разворотный круг «Восточный»); №35 : от Северной Салтовки до ст. м. «Турбоатом»;

: от Северной Салтовки до ст. м. «Турбоатом»; №57 : от ст. м. «Академика Барабашова» до ст. м. «Турбоатом»;

: от ст. м. «Академика Барабашова» до ст. м. «Турбоатом»; №59 : по пути движения троллейбуса №3 (от ул. Университетской до разворотного круга «Ул. Двенадцатого Апреля»);

: по пути движения троллейбуса №3 (от ул. Университетской до разворотного круга «Ул. Двенадцатого Апреля»); №13 и 25: не будут курсировать.

На это время на маршруты выведут автобусы: