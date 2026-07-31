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1 августа в Харькове трамваи и троллейбусы изменят маршруты: подробности

Транспорт 21:11   31.07.2026
Оксана Горун
1 августа в Харькове трамваи и троллейбусы изменят маршруты: подробности

С 9:00 до 17:00 в Харькове временно изменится движение электротранспорта. Это коснется трамваев №5 и 8 и восьми маршрутов троллейбусов.

«В это время будет приостановлено движение трамваев по пр. Байрона и ул. Морозова, от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, а также троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Байрона и пр. Александровскому, от пр. Аэрокосмического до ул. Осипенко, на ул. Харьковских дивизий, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Петра Григоренко и по пр. Героев Харькова, от ул. Василия Мельникова до ул. Харьковских дивизий», — предупредили в мэрии.

Изменения маршрутов связаны с работами, которые будет проводить Харьковоблэнерго. В это время трамваи №5 и 8 будут курсировать по ул. Мухачева (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»). Троллейбусы поедут следующим образом:

  • №1: разворотный круг «28 микрорайон» – пр. Байрона – пр. Петра Григоренко – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;
  • №3: часть троллейбусов будет курсировать по своему маршруту (с увеличенным интервалом), остальные — по пути следования троллейбуса №6 (от ул. Университетской до железнодорожной станции Основа);
  • №7: разворотный круг «Восточный» – ул. Шарикова – ул. Плиточная – пр. Героев Харькова – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» (в обратном направлении: ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – ул. Плиточная – ул. Шарикова – разворотный круг «Восточный»);
  • №35: от Северной Салтовки до ст. м. «Турбоатом»;
  • №57: от ст. м. «Академика Барабашова» до ст. м. «Турбоатом»;
  • №59: по пути движения троллейбуса №3 (от ул. Университетской до разворотного круга «Ул. Двенадцатого Апреля»);
  • №13 и 25: не будут курсировать.

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На это время на маршруты выведут автобусы:

  • №8: ул. Одесская (разворотный круг) – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Мухачева;
  • №13: парк «Зустріч» – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Турбоатом»;
  • №95: железнодорожная станция Рогань – ул. Роганская – ул. 92-й бригады – ул. Луи Пастера – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля – ул. Луи Пастера) – ул. Двенадцатого Апреля.
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 21:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 17:00 в Харькове временно изменится движение электротранспорта. Это коснется трамваев №5 и 8 и восьми маршрутов троллейбусов".