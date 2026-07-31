Нападал на женщин в огородах и на улицах Лозовой: суд вынес приговор рецидивисту

Восемь лет проведет в тюрьме 46-летний житель Лозовой — за серию разбойных нападений, которые происходили в 2023 году.

Подробности дела сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Первый случай произошел в июне 2023 года в селе Украинское Лозовского района. Фигурант заметил женщину, работавшую на собственном огороде. Передвигаясь сквозь высокую траву, он подкрался и напал на нее. Несмотря на сопротивление женщины, нападающий ударил ее кулаком в голову и силой сорвал с шеи серебряную цепочку, после чего скрылся», — проинформировали прокуроры.

Еще два нападения было в самой Лозовой. Одну женщину грабитель подстерег возле местного общежития. Он свалил прохожую на землю и отобрал у нее сумку. А через несколько дней совершил еще одно ограбление — возле торговой базы местного предприятия.

«Повалил пострадавшую на землю, бил кулаками по голове и начал душить. Женщина оказывала активное сопротивление и, защищаясь, укусила нападающего за палец. Тем не менее тот завладел ее золотым браслетом и сумкой с мобильным телефоном», — отметили в прокуратуре.

В момент этого нападения подозреваемый был пьян. Уже на следующий день его нашли, а у него дома обнаружили похищенные вещи остальных пострадавших. Свою вину в суде мужчина не признал. Но доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести ему обвинительный приговор. Прокуроры отметили: ранее этот гражданин уже сидел — за грабеж и изнасилование.

Напомним, в Харькове задержали 28-летнего мужчину, который напал на ребенка. По версии следствия, подозреваемый сбросил 13-летнего парня с велосипеда, отобрал у него беспроводные наушники и разбил мобильный телефон. Спастись подростку удалось благодаря прохожей, которая отвлекла нападавшего. Мальчик рассказал о нападении родителям, те вызвали полицию и «скорую». Пострадавший в больнице.