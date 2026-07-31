От метро до рок-клубов: как музыкант с Донбасса покоряет улицы Харькова

Уроженец поселка Александровка Ярослав уже шесть лет живет в Харькове. Музыкант играет на улицах, в метро и кафе, а также собирает вокруг себя творческую молодежь.

«Впервые я помню, когда вышел, я не знал даже, что играть. У меня не было какого-то такого репертуара. Помню, как было страшно: руки и ноги просто дрожали. Когда открываешь этот чехол для гитары, раскладываешься — было необычно, а сейчас уже привык», — рассказал Ярослав «Объективу».

Шесть лет назад он приехал в Харьков учиться и после получения образования остался. Ярослав — уроженец Донбасса, поселка Александровка близ Доброполья.

«Студенческий городок, очень интересный, веселый, – делится музыкант впечатлениями от Харькова. – Даже после начала войны люди начали возвращаться в город, здесь очень классно».

Ярослав работает, а свободное время уделяет музыке — живым выступлениям не только в метро, ​​но и в кафе и рок-клубах.

«У нас, например, есть квартирники музыкальные, собираются музыканты в какой-то кафешке. И там просто играем, показываем свое творчество. Сейчас, к сожалению, не так часто встречаемся. Возможно, раз в пару месяцев», — отметил парень.

По словам Ярослава, в Харькове много уличных музыкантов, которые знакомятся и общаются благодаря общему увлечению. Именно так он нашел немало друзей — не только среди молодежи, но среди музыкантов старшего возраста.