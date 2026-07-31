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Одного из руководителей полиции Харьковщины задержали: в чем его подозревают

Происшествия 10:40   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Одного из руководителей полиции Харьковщины задержали: в чем его подозревают

Одного из руководителей территориального подразделения полиции Харьковщины задержали 30 июля. Об этом сообщил начальник ГУ НП  в Харьковской области Петр Токарь. 

Ему, по информации Токаря, уже сообщили о подозрении по статье 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

«Здесь нет неприкосновенных. Если есть достаточные доказательства совершения уголовного преступления, то каждый должен отвечать перед законом. Никакая должность, звание или предыдущие заслуги не могут быть индульгенцией. Полиция обеспечит полное содействие органам досудебного расследования для всестороннего, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств уголовного производства», – написал начальник ГУ НП.

Однако, добавил он, только суд может решать, действительно ли подозреваемый виновен. Поэтому отметил Токарь, «принцип презумпции невиновности должен быть безусловно соблюден».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 10:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одного из руководителей территориального подразделения полиции Харьковщины задержали 30 июля. Об этом сообщил начальник ГУ НП  в Харьковской области Петр Токарь. ".