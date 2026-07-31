Четыре КАБа сбросили россияне на Изюм ночью: повреждены более 70 домов (фото)

31 июля в 02:17 россияне выпустили по Изюму четыре авиабомбы, пишут в пресс-службе Изюмской ГВА.

В результате «прилетов» повреждено здание лицея, объекты теплосети, трансформаторная подстанция, линии электропередач, газораспределительные сети и гражданские автомобили.

Кроме того, домах вылетели окна, повреждены кровли. Всего повреждены более 70 домов – частных и многоквартирных.

Ранее в облуправлении ГСЧС проинформировали, что в ходе аварийно-спасательных работ в Изюме спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Еще два человека пострадали.