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Четыре КАБа сбросили россияне на Изюм ночью: повреждены более 70 домов (фото)

Происшествия 10:27   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре КАБа сбросили россияне на Изюм ночью: повреждены более 70 домов (фото) Фото: Изюмская ГВА

31 июля в 02:17 россияне выпустили по Изюму четыре авиабомбы, пишут в пресс-службе Изюмской ГВА.

В результате «прилетов» повреждено здание лицея, объекты теплосети, трансформаторная подстанция, линии электропередач, газораспределительные сети и гражданские автомобили.

Обстрел Изюма 31 июля
Фото: Изюмская ГВА

Кроме того, домах вылетели окна, повреждены кровли. Всего повреждены более 70 домов – частных и многоквартирных.

Обстрел Изюма 31 июля
Фото: Изюмская ГВА
Обстрел Изюма 31 июля
Фото: Изюмская ГВА

Ранее в облуправлении ГСЧС проинформировали, что в ходе аварийно-спасательных работ в Изюме спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Еще два человека пострадали.

Обстрел Изюма 31 июля
Фото: Изюмская ГВА

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 10:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 июля в 02:17 россияне выпустили по Изюму четыре авиабомбы, пишут в пресс-службе Изюмской ГВА.".