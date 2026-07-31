Синегубов: за сутки на Харьковщине пострадали семь человек из-за «прилетов»
Семь человек пострадали из-за ударов по Харькову, а также 18 населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Ольшаны Солоницевской громады пострадали женщины 37, 53 и 85 лет и 52-летний мужчина; в г. Харьков получила ранения 72-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 43-летний мужчина; в г. Дергачи испытала острую реакцию на стресс 69-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- ракета;
- пять КАБов;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- восемь БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 40 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковской районах области.