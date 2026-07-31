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Синегубов: за сутки на Харьковщине пострадали семь человек из-за «прилетов»

Происшествия 08:41   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине пострадали семь человек из-за «прилетов»

Семь человек пострадали из-за ударов по Харькову, а также 18 населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Ольшаны Солоницевской громады пострадали женщины 37, 53 и 85 лет и 52-летний мужчина; в г. Харьков получила ранения 72-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 43-летний мужчина; в г. Дергачи испытала острую реакцию на стресс 69-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • пять КАБов;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • восемь БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 40 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском и Харьковской районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 08:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь человек пострадали из-за ударов по Харькову, а также 18 населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".