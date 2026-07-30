Терехов против мотоциклов; у УПЦ (МП) забрали Соборный сквер – итоги 30 июля

В Харькове утвердили концепцию развития велосипедного движения, а гонки байкеров хотят запретить. КАБы ударили по Слатино, поселок может быть без света и газа зимой. «Объектив» напоминает главные новости 30 июля.

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Городские власти поднимут такой вопрос перед руководством Нацполиции. Сделать это предложил депутатам во время сессии мэр Игорь Терехов. Он отметил, что руководство города получает жалобы от жителей по поводу байкерских гонок. В первую очередь людей беспокоит звук мотоциклов, похожий на «Шахеды». Терехов заявил, что лично уже неоднократно обращался по этому поводу к патрульным и в Нацполицию. Там объясняют, что для решения проблемы не хватает личного состава и законодательных актов. Теперь горсовет опробует новый метод: коллективное обращение.

Такую сумму для прифронтовых военных администраций выделил Кабмин. В числе тех, кто получит деньги – Харьковская ОВА и районные администрации. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что эти люди «живут и работают в сложнейших условиях».

Бомбы разрушили многоквартирный и несколько частных домов. Значительно повреждены электрические и газовые сети, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Обошлось без пострадавших. Задоренко призвал жителей приграничья своей громады до зимы успеть выехать. Враг постоянно разрушает коммуникации. Два дня назад после удара по линии электросетей без света остались жители Слатино и соседнего села Безруки. Сейчас в Слатино 780 жителей. Начальник ГВА в эфире «Суспільного» предупредил: уверенно можно прогнозировать, что зимой населенный пункт будет оставаться без газо- и электроснабжения.

В мэрии сообщили, что она поможет интегрировать велосипеды в городскую транспортную систему. Авторы определили «точки притяжения» велосипедистов в Харькове и составили план велосипедной сети. В Харьковском антикоррупционном центре концепцию поддержали. Отметили, что ее утверждение не требует выделения средств. Также напомнили, что в начале российского вторжения, когда в Харькове не работал общественный транспорт, велосипеды для многих стали незаменимыми.

Городской совет разорвал договор, которым земельный участок возле улицы Университетской передали в аренду церкви до 2057 года. Мэр Игорь Терехов анонсировал реконструкцию сквера.

С первых дней августа температура воздуха превысит 30 градусов и будет приближаться к 40. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил: для обеспечения стабильности энергосети страны скорректировали графики ремонтов на объектах генерации и готовятся импортировать электроэнергию. Рассчитывают, что ее хватит потребителям, но не исключают, что придется применить графики отключений.

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