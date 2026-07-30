Сезон арбузов и дынь стартовал: цены в Харькове

В пресс-службе мэрии сообщили: на рынках, в магазинах и объектах сезонной торговли Харькова уже появились в продаже дыни и арбузы.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с июлем прошлого года цены на бахчевые культуры выросли примерно на 5-10%. Сегодня арбузы стоят в среднем 20-30 грн/кг, а дыни – 40-60 грн/кг.

В продаже представлены арбузы и дыни, выращенные в хозяйствах Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областей, а также импортированные из Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Напомним, в национальных медиа в последние несколько месяцев циркулирует информация, что стоит ожидать роста цены на хлеб. Что влияет на стоимость хлеба в 2026 году, объяснил МГ Объектив доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян.