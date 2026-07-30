Live

Сезон арбузов и дынь стартовал: цены в Харькове

Общество 16:14   30.07.2026
Виктория Яковенко
Сезон арбузов и дынь стартовал: цены в Харькове Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии сообщили: на рынках, в магазинах и объектах сезонной торговли Харькова уже появились в продаже дыни и арбузы.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с июлем прошлого года цены на бахчевые культуры выросли примерно на 5-10%. Сегодня арбузы стоят в среднем 20-30 грн/кг, а дыни – 40-60 грн/кг.

В продаже представлены арбузы и дыни, выращенные в хозяйствах Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областей, а также импортированные из Узбекистана, Азербайджана и Турции.

цены на арбузы и дыни в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
цены на арбузы и дыни в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
цены на арбузы и дыни в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в национальных медиа в последние несколько месяцев циркулирует информация, что стоит ожидать роста цены на хлеб. Что влияет на стоимость хлеба в 2026 году, объяснил МГ Объектив доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян.

Читайте также: Жара приближается: как готовят энергосистему, введут ли графики

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 30 июля: ударил «Шахед», расширили зону эвакуации
Новости Харькова — главное 30 июля: ударил «Шахед», расширили зону эвакуации
30.07.2026, 17:04
Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется)
Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется)
30.07.2026, 13:17
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
В Харькове от FPV «установили определенный рубеж» — Терехов (видео)
29.07.2026, 19:42
«Начнутся проблемы» — Задоренко призвал эвакуироваться жителей приграничья
«Начнутся проблемы» — Задоренко призвал эвакуироваться жителей приграничья
30.07.2026, 13:41
Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам
Ночью Харьков атаковал «Шахед», Киев – баллистика, во Львове «прилет» по домам
30.07.2026, 07:23
Подземные вузы: в Харькове обещают землю и коммуникации для учебных укрытий
Подземные вузы: в Харькове обещают землю и коммуникации для учебных укрытий
30.07.2026, 17:14

Новости по теме:

30.07.2026
Подземные вузы: в Харькове обещают землю и коммуникации для учебных укрытий
30.07.2026
Втягивала молодых женщин в проституцию: харьковчанку подозревают в сутенерстве
30.07.2026
Терехов сообщил о реконструкции Соборного сквера: договор с УПЦ (МП) расторгли
30.07.2026
Более двух лет получал пенсию умершей матери: харьковчанину вручили подозрение
30.07.2026
Харьковчане слышали взрыв: удар «Шахеда» зафиксировали в городе (дополняется)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сезон арбузов и дынь стартовал: цены в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии сообщили: на рынках, в магазинах и объектах сезонной торговли Харькова уже появились в продаже дыни и арбузы.".