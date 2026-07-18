Вырастет ли цена на хлеб в 2026 году в Украине и почему – мнение экономиста

В национальных медиа последние несколько месяцев циркулирует информация, что следует ожидать роста цены на хлеб. Что повлияет на стоимость хлеба в 2026 году, объяснил МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Цена на хлеб в Украине по сравнению со странами ЕС достаточно низкая, в Украине 300 граммов хлеба можно купить в среднем за 30 гривен. В то же время в Германии и во Франции 300 г свежеиспеченного хлеба стоит в супермаркете в среднем 1 евро 60-80 центов, это около 80 гривен. А за 1 кг хлеба из частной пекарни в этих странах ЕС просят 10 евро, то есть около 500 гривен.

«Цена на муку за год выросла на 12%, это немного выше инфляции, но это не принципиальный рост, тем более что закупочная цена на пшеницу 3 класса, которая является сырьем для муки, примерно на уровне прошлого года. Поэтому существенных оснований для роста цены на муку и, соответственно, на хлеб нет. Но есть еще несколько моментов. Во-первых, цену формирует не только сырье, не только мука, но и другие составляющие, среди которых и растущая у нас заработная плата, разные налоги и энергоносители», — перечисляет Дмитрий Шиян.

«Учитывая, что энергоносители занимают по меньшей мере 15%, а электричество дорожает и вопрос по газу тоже открыт, да и риски есть при производстве хлеба – когда он выпекается в электропечах, ели происходит аварийное выключение, а это у нас было неоднократно, это означает потерю, испорченный продукт. Потому что в электропечи, как говорится, повербанк не запихнешь, там надо иметь очень мощные генераторы, а производство на генераторах в разы дороже, чем на электричестве из сетей», – подытожил экономист.