Почему дешевеет газ на АЗС в Харькове и Украине – объяснение экономиста

Газовый рынок особенный, поэтому кризис, вызванной войной США и Израиля против Ирана, не отразился на цене на голубое топливо.

Газовый рынок живет по два рынка: рынок сжиженного газа и рынок газа в газопроводах, рассказал МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

«Сегодня Европа почти отказалась от российского газа, хотя не полностью, и закупает сжиженный газ. У нас был стремительный рост на газ где-то в начале февраля, цена ситуационно увеличилась более, чем в два раза, потому что мы закупаем газ по мировым ценам газ. Газовый рынок стал очень рискованным, волатильным, то есть демонстрирует существенные колебания. Но потом он постепенно успокоился. И существенного роста цены на газ в мире в марте, когда уже цена на нефть росла, уже не было, рынок стабилизировался. Более того, в начале мая цена на газ даже упала в США. И я уверен, что это так или иначе влияет и на цену, по которой на наших заправках продают газ», — рассказал Дмитрий Шиян.

Как писала ранее МГ «Объектив», владельцы сетей АЗС вынуждены будут пересмотреть цену на горючее и поднять ее, считает доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.