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Почему дешевеет газ на АЗС в Харькове и Украине – объяснение экономиста

Общество 18:30   10.07.2026
Оксана Якушко
Почему дешевеет газ на АЗС в Харькове и Украине – объяснение экономиста Изображение создано ИИ

Газовый рынок особенный, поэтому кризис, вызванной войной США и Израиля против Ирана, не отразился на цене на голубое топливо. 

Газовый рынок живет по два рынка: рынок сжиженного газа и рынок газа в газопроводах, рассказал МГ «Объектив» доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

«Сегодня Европа почти отказалась от российского газа, хотя не полностью, и закупает сжиженный газ. У нас был стремительный рост на газ где-то в начале февраля, цена ситуационно увеличилась более, чем в два раза, потому что мы закупаем газ по мировым ценам газ. Газовый рынок стал очень рискованным, волатильным, то есть демонстрирует существенные колебания. Но потом он постепенно успокоился. И существенного роста цены на газ в мире в марте, когда уже цена на нефть росла, уже не было, рынок стабилизировался. Более того, в начале мая цена на газ даже упала в США. И я уверен, что это так или иначе влияет и на цену, по которой на наших заправках продают газ», — рассказал Дмитрий Шиян.

Как писала ранее МГ «Объектив», владельцы сетей АЗС вынуждены будут пересмотреть цену на горючее и поднять ее, считает доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Читайте также: Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 18:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газовый рынок особенный, поэтому кризис, вызванной войной США и Израиля против Ирана, не отразился на цене на голубое топливо. ".