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АЗС в Харькове снова под ударом: «прилет» в Шевченковском районе

Происшествия 16:53   09.07.2026
Виктория Яковенко
АЗС в Харькове снова под ударом: «прилет» в Шевченковском районе Изображение, созданное ИИ

Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

Под ударом снова оказалась АЗС, информация о последствиях уточняется, сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, вечером 8 июля россияне дважды атаковали дронами одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова. На месте после первого «прилета» вспыхнул пожар, сообщал мэр Игорь Терехов. Было известно об одном пострадавшем — у него осколочные ранения.

Может ли вызвать дефицит горючего ситуация с АЗС, которые ежедневно атакуют россияне. Если он возникнет – как это решить, МГ «Объектив» рассказал доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 16:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.".