АЗС в Харькове снова под ударом: «прилет» в Шевченковском районе

Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

Под ударом снова оказалась АЗС, информация о последствиях уточняется, сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, вечером 8 июля россияне дважды атаковали дронами одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова. На месте после первого «прилета» вспыхнул пожар, сообщал мэр Игорь Терехов. Было известно об одном пострадавшем — у него осколочные ранения.

Может ли вызвать дефицит горючего ситуация с АЗС, которые ежедневно атакуют россияне. Если он возникнет – как это решить, МГ «Объектив» рассказал доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян.