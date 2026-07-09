Удары российских БпЛА по АЗС скажутся на цене бензина – мнение экономиста

Владельцы сетей АЗС вынуждены будут пересмотреть цену на горючее, считает доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

«Но что остается? Надо нашей экономике работать, для этого нужно, чтобы было топливо. Пока что в Украине нет дефицита бензина, но если ситуация обострится, то это может нанести реальный ущерб, создать проблему. Так или иначе, это будет заложено на ценах на топливо, потому что компании должны получать прибыль, это нормальный процесс. Если компании не будут получать прибыль, они просто не будут инвестировать в дополнительные расходы», – пояснил Дмитрий Шиян.

Пока украинцы могут наблюдать на примере страны-агрессора, как там выросли цены на топливо из-за дефицита. На черном рынке в Крыму цена достигла тысячи рублей за литр, а до ударов украинских ударов она была 60-70 рублей за литр, приводит пример экономист

«Пусть цена будет на 10% выше, чем появится чёрный рынок. Все должно работать прозрачно, и это более для экономики выгодно, чем возникновение черного рынка», — подытожил экономист.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», мобильные АЗС в прифронтовых регионах помогут не допустить топливный кризис, связанный с ударами по заправкам россиян. 6 июля мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что новой целью для своих ударов военные РФ выбрали АЗС. Он заверил: несмотря на массированные атаки, дефицита топлива или ажиотажа нет, заправки продолжают работать. В то же время мэр призвал харьковчан и гостей города не задерживаться на АЗС без острой необходимости, планировать визиты туда в отсутствие воздушных тревог и быстро ехать дальше, чтобы не создавать очередей. Городские власти, владельцы сетей и военные совместно разрабатывают дополнительные меры безопасности для защиты станций. В регионах, находящихся под постоянными российскими атаками, введут дополнительные меры безопасности для заправочных станций.

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