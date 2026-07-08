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Позвали в отель и отравили: девочек подозревают в убийстве военного в Харькове

Происшествия 20:03   08.07.2026
Елена Нагорная
Позвали в отель и отравили: девочек подозревают в убийстве военного в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове ранее взяли под стражу двух несовершеннолетних, которых подозревают в убийстве нацгвардейца по заказу российских спецслужб в феврале этого года. По версии следствия, они отравили военного метадоном, после чего одна из исполнительниц душила уже мертвое тело, транслируя весь процесс куратору по видеосвязи за обещанное вознаграждение в 5 тысяч долларов.

Об этом в интервью «Укринформу» рассказал руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша. По его словам, одну из исполнительниц спецслужбы РФ нашли через мессенджер в конце прошлого года.

«Несовершеннолетняя девушка через Telegram получила от российского куратора предложение за 5 тысяч долларов убить военнослужащего Нацгвардии. К совершению преступления она привлекла свою подругу», — проинформировал Папуша.

Он отметил, что по указаниям заказчика девушки познакомились с нацгвардейцем, и в феврале пригласили его в отель под предлогом совместного отдыха. Для убийства они использовали смертельную дозу наркотиков, которую заказчик отправил им почтой.

«По данным следствия, девушки получили через почтомат метадон: по инструкции заказчика подмешали его в водку и дали военному. Российский куратор, наблюдавший за событиями по видеосвязи, приказал задушить военного. Хотя на тот момент, как установили эксперты в рамках следствия, мужчина уже скончался в результате отравления. Одна из девушек надела потерпевшему на голову полиэтиленовый пакет, перекрыв доступ воздуха, после чего накрыла его лицо подушкой и удерживала ее. Весь процесс они транслировали на видео в качестве подтверждения выполнения задания. После этого несовершеннолетние уничтожили упаковку от наркотического средства, пытаясь скрыть следы преступления, и покинули место происшествия», — добавил руководитель облпрокуратуры.

Правоохранители задержали обеих исполнительниц, сейчас они находятся под стражей. Несовершеннолетние полностью признают факт убийства, однако другие детали и их версии событий следствие пока не разглашает.

Как сообщала МГ «Объектив», убийство произошло в одном из поселков Новопокровской громады. Информацию о преступлении правоохранители получили 5 июля. На месте копы обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 20:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ранее взяли под стражу двух несовершеннолетних девушек, которых подозревают в убийстве нацгвардейца по заказу российских спецслужб в феврале этого года.".