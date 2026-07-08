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Городские службы даже не догадывались: гигантскую свалку обнаружили в Харькове

Общество 18:24   08.07.2026
Елена Нагорная
Городские службы даже не догадывались: гигантскую свалку обнаружили в Харькове

В Харькове прокуратура требует отобрать у предприятия более двух гектаров земли на улице Плиточной, которую превратили в гигантскую несанкционированную свалку. По версии следствия, автотранспортное предприятие, имеющее право пользоваться этим участком, полностью его запустило.

Землю стоимостью около 22 миллионов гривен АТП получило в постоянное пользование еще в 1999 году, однако длительное время фирма не использовала ее по назначению, сообщили в областной прокуратуре.

Когда в апреле 2026 года экологи и геодезисты приехали на место с проверкой, они обнаружили там настоящее экологическое бедствие. Высота завалов мусора в некоторых местах достигала двух метров. На территории зафиксировали скопление пластика, автомобильных шин, строительных отходов, стекла, старой мебели и даже разлагавшихся останков животных.

«Городские службы об этом экологическом бедствии даже не догадывались. Юридический департамент и департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета сообщили, что участок не находится на обслуживании ни одного коммунального предприятия, а информация о его засорении у них отсутствует», — отметили в прокуратуре.

Прокуроры требуют прекратить право постоянного пользования участком и обязать предприятие вернуть его громаде в пригодном для использования состоянии. Суд уже открыл производство по делу.

Как сообщала МГ «Объектив», у жительницы дома № 57 на Григоровском шоссе в Харькове, на которую в полицию пожаловались соседи, сотрудники КП «Центр обращения с животными» и правоохранители изъяли собак. Женщина годами держала четверолапых в заваленном мусором жилье, морила их голодом и использовала для попрошайничества возле станции метро «Холодная гора».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 18:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прокуратура требует отобрать у предприятия более двух гектаров земли на улице Плиточной. ".